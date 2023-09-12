В Финляндии сделали заявление по въезду в страну на авто из России

Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию и конфискация им не грозит. Об этом заявила глава отдела по санкциям финского МИДа Пиа Сариваара, пишет ТАСС.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно» - цитирует заявление Сариваары финский телерадиоканал Yle.

При этом представитель внешнеполитической службы Финляндии отметила, что новостные заголовки о конфискации машин «не соответствуют действительности».

8 сентября Еврокомиссия на своем официальном сайте разместила документ, в котором приведены разъяснения по отдельным пунктам антироссийских санкций. В ЕК отметили, что ряд товаров, в том числе зарегистрированные в России автомобили, запрещается ввозить в Европу, независимо от цели их использования. При этом представитель Еврокомиссии, комментируя СМИ ситуацию, отметил, что каждая страна ЕС сама решает, как исполнять санкции.