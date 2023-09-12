Правящая партия Грузии обратилась в КС по вопросу импичмента президенту

Представители правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представили на рассмотрение в Конституционный суд страны собранные подписи за объявление импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом проинформировал телеканал «Имеди».

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Как отмечается, собранные председателем партии Ираклием Кобахидзе и еще четырьмя депутатами подписи за отстранение президента в настоящее время находятся на регистрации в Конституционном суде. Ранее парламентский комитет по процессуальным вопросам подтвердил подлинность 80 подписей, собранных в парламенте.

Согласно законодательству, для запуска процедуры рассмотрения данного вопроса в Конституционном суде необходимо было собрать не менее трети подписей депутатов, то есть 50 из 150 членов.

После подачи заявления у ведомства будет месяц на рассмотрение данного вопроса. В случае подтверждения факта нарушения Конституции парламент должен в течение двух недель вынести его на голосование. Для отстранения президента Грузии правящей партии необходимо будет получить две трети голосов депутатов (100 из 150).