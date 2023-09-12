$97.92-0.27104.89-0.39

Вучич заявил, что конфликт на Украине привел к проблемам в Европе и Китае

Сербский президент Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине стал причиной рецессии в Германии, а также привел к проблемам во всей Европе и КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич сравнил положение дел в экономиках Европы и США на фоне конфликта на Украине
© globallookpress.com

По словам главы государства, в то же время экономика Соединенных Штатов значительно усилилась

Как добавил Вучич, конфликт на Украине длится уже второй год, при этом Германия находится в рецессии.

«А у нас проблемы, когда Германия в рецессии. Мы бы легче пережили, если бы рецессия была у США, но они ушли вверх, драматично усилились», — обратил внимание президент Сербии.

По словам Вучича, сербская экономика продемонстрирует в этом году несколько больший рост, чем ожидалось.

До этого Вучич подчеркивал, что Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу санкций против России. Тогда сербский лидер комментировал заявления премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти о том, Белград и Москву невозможно без кнута оторвать друг от друга.

Также стало известно о планах снизить цены на продукты в Сербии с 15 сентября.

1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости