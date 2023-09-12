В конгрессе поручили запустить расследование в рамках импичмента Байдена

"Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование [в рамках возможного] импичмента президента Джо Байдена. За последние несколько месяцев республиканцы Палаты представителей обнаружили серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена - культуры коррупции", - отметил он, выступая перед журналистами в Конгрессе.