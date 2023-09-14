Байден: расследование о моем импичменте призвано заблокировать кабмин США

Президент США Джо Байден заявил, что расследование Конгресса в рамках подготовки к его импичменту призвано заблокировать работу правительства страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает РИА Новости.

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По словам Байдена, именно прекращение работы правительства является целью инициаторов процесса отстранения его от должности.

До этого спикер палаты конгресса Маккарти объявил о расследовании по импичменту Байдена.

По словам Маккарти, утверждения о том, что Байден получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера, являются «серьезными» и «достоверными». Он поручил комитетам по надзору, по вопросам судопроизводства и по методам и средствам (главный налоговый комитет палаты представителей) возглавить расследование по импичменту.

Газета The New York Times сообщила, что расследование было инициировано без голосования членов палаты, хотя два расследования об импичменте президента в современной истории — против Билла Клинтона в 1998 году и Дональда Трампа в 2019 году — были открыты голосованием.