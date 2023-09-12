Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций Арменией

«12 сентября около 11:25 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями Вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении Минобороны.

При этом Министерство обороны Армении опровергло информацию о нанесении удара, заявив, что сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.

Ранее, 11 сентября, заместитель министра обороны Армении сообщил, что на границе с республикой прослеживается скопление азербайджанских сил. Он подчеркнул, что в регионе всегда есть риск обострения конфликта, однако Ереван делает все возможное, чтобы этого не произошло.