Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу
Канцлер Германии Олаф Шольц спустя неделю после получения травмы вновь появился на публике без повязки на глазу. Глава правительства выступил с речью на трехдневной международной конференции общины святого Эгидия, которая проходит в Берлине под девизом "Решиться на мир. Религии и культуры в диалоге".
65-летний политик около недели назад получил травму, упав во время пробежки в Потсдаме. Охранники оказали канцлеру Германии первую помощь. 4 сентября Шольц опубликовал первое фото после получения травмы. Во время публичных мероприятий, в том числе на саммите G20 в Индии, он с тех пор ходил с черной повязкой на правом глазу.