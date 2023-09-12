Подоляк заявил, что КНР и Индия не анализируют последствия собственных шагов

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новому изданию» заявил, что Китай и Индия имеют слабый интеллектуальный потенциал.

По его мнению, проблема этих государств состоит в том, что они «не анализируют последствия собственных шагов».

«Слабый интеллектуальный потенциал этих стран. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают, эффективно зарабатывают, таак же, как Турция. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — сказал советник Зеленского.

При этом Подоляк подчеркнул, что Индия хоть уже и «ездит по поверхности Луны, однако это не говорит о том, что она точно понимает, что такое современный мир».