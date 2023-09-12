Зеленский провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел совещание в узком кругу по ситуации на фронте.

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«Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок», — написал украинский президент.

Он добавил, что они также обсудили подготовка к встречным действиям России, возведение укреплений, усиление украинских войск на соответствующих участках, данные разведок о датах и направлениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN призвал не ждать хеппи-энда в ходе контрнаступления ВСУ из-за больших потерь личного состава, отметив, что происходящее — «не фильм».