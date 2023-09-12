Президент Молдавии Майя Санду считает, что на данный момент не время проводить национальный референдум, чтобы узнать позицию населения по сохранению нейтралитета страны. По ее словам, граждане продолжают выступать против вступления в НАТО «под влиянием российской пропаганды». Ее слова приводит портал NewsMaker.

«Наша повестка — это повестка граждан. И пока граждане считают, что Молдова должна оставаться нейтральной страной, мы уважаем этот выбор. <…> Думаю, что есть чувство страха, некоторые люди под влиянием российской пропаганды считают, что когда начнут обсуждать членство в НАТО, тогда возрастет риск агрессии со стороны России», — заявила Санду.

Она также утверждает, что вопрос о вступлении Молдавии в НАТО не стоит в повестке дня, власти обсуждают лишь сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Ранее глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Молдавию отказаться от нейтралитета и вступить в организацию.