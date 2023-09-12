Президент Санду связала нежелание молдаван вступать в НАТО с пропагандой РФ
Президент Молдавии Майя Санду считает, что на данный момент не время проводить национальный референдум, чтобы узнать позицию населения по сохранению нейтралитета страны. По ее словам, граждане продолжают выступать против вступления в НАТО «под влиянием российской пропаганды». Ее слова приводит портал NewsMaker.
«Наша повестка — это повестка граждан. И пока граждане считают, что Молдова должна оставаться нейтральной страной, мы уважаем этот выбор. <…> Думаю, что есть чувство страха, некоторые люди под влиянием российской пропаганды считают, что когда начнут обсуждать членство в НАТО, тогда возрастет риск агрессии со стороны России», — заявила Санду.
Она также утверждает, что вопрос о вступлении Молдавии в НАТО не стоит в повестке дня, власти обсуждают лишь сотрудничество с Североатлантическим альянсом.
Ранее глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Молдавию отказаться от нейтралитета и вступить в организацию.
До этого опрос показал, что большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. По его данным, 63,5% опрошенных молдаван считают, что страна не должна быть членом НАТО.