Зеленский наложил вето на закон о декларировании доходов чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной радой закон, согласно которому публикация электронных деклараций о доходах госслужащих будет отложена еще на год.

"Вето. Утром поступил из Верховной рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы", - написал он в Telegram-канале.

По словам Зеленского, декларации должны быть открыты.

"Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать", - добавил он.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент проголосует за поправки в 20-х числах сентября. Он намекнул, что Зеленский наложил вето на этот закон под давлением Запада.

"Всем причастным спасибо. Даже так: спасибо и thank you", - написал Железняк в Telegram-канале.

5 сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников, согласно которому публичный доступ к реестру деклараций будет закрыт в течение года. Как сообщила депутат Ирина Геращенко, под декларирование не попадают советники офиса президента Украины и другие должностные лица, имеющие высокие коррупционные риски. После этого на сайте Зеленского появилась петиция с призывом ветировать этот закон. За два часа она набрала необходимые для обязательного рассмотрения 25 тыс. голосов. Зеленский допустил, что может наложить вето на данный закон после консультаций с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной