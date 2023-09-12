Германский концерн Rheinmetall поставил Украине мобильный полевой госпиталь

"Компания Rheinmetall поставила Украине мобильный полевой госпиталь. Всего год назад, в сентябре 2022 года, Министерство обороны Германии заключило с дочерней компанией группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH (RMS) контракт на строительство госпиталя и соответствующую поддержку в обучении. Стоимость заказа составляет около €9 млн", - отмечается в тексте.

23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.