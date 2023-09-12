СМИ: Байден перепутал президента и председателя парламента Вьетнама

Президент США Джо Байден перепутал лидера Вьетнама Во Ван Тхыонга и председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Выонг Динь Хюэ, опубликовав неправильную фотографию в сообщении с благодарностью за прием американского лидера во Вьетнаме. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее данным, Байден 11 сентября поблагодарил вьетнамского коллегу в посте в X ("икс", ранее Twitter), который уже удален. Как отмечает издание, к посту была прикреплена фотография председателя парламента СРВ Выонг Динь Хюэ.

"Президент Во Ван Тхыонг, спасибо за столь продуктивную встречу", - написал он.

New York Post уточняет, что оба мужчины носят очки и одинаковые прически.

11 сентября генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг заявил, что Байден "ничуть не постарел" и выглядит даже лучше, чем раньше.