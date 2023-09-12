Politico: Макрон изменил позицию по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по украинскому кризису после неудачных посреднических инициатив, став сильнейшим союзником Киева. Об этом пишет издание Politico.

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«Макрон был зациклен на идее сыграть посредническую роль между Путиным и Зеленским. А это означало, что он был чрезвычайно осторожен, когда дело касалось поставок оружия», — приводит Politico слова старшего советника Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбурга.

Однако в начале 2023 года, по мнению эксперта, президент Франции понял, что Владимир Путин не заинтересован в переговорах, после чего изменил свою позицию.

Так, Париж пообещал Украине поддержку «до победы», стремясь выдерживать лидерство в вопросах, касающихся членства Киева в НАТО и помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Президент Макрон «примерил на себя мантию одного из самых сильных союзников Украины», говорится в тексте.

Также Франция отошла от своей консервативной позиции по расширению Европейского союза (ЕС), и сейчас ищет новых союзников, чтобы «возглавить процесс», отмечается в материале.

«Правительство Макрона сейчас ведет огонь по нескольким направлениям в пользу Украины: расширение ЕС, военная поддержка и НАТО», — пишет Politico.