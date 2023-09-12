В США оценили готовность российских военных к продвижению

Российские военные силы при необходимости готовы будут перейти к полномасштабному наступлению в зоне боевых действий в рамках спецоперации, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом эксперт сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
«Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб», — подчеркнул Риттер.
По словам экс-разведчика США, сейчас главным приоритетом для российской стороны является минимизация потерь среди личного состава Вооруженных сил.
«Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает «а» и «б», то она поставит Украину в сложное положение», — подчеркнул Риттер.
Других прогнозов по ситуации в зоне СВО Риттер больше не привел.
До этого в МИД Франции заявили, что контрнаступление сложнее, чем планировал Киев.