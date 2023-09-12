В США обвинили Польшу в безответственной политике

«Это [переброска войск США в Польшу] узаконило бы и увековечило бы безответственную политику Польши, которая тратит деньги на модные вертолеты и фрегаты, предназначенные только для целей в Балтийском море, при этом не делая того, что должны делать ответственные страны рядом с Россией. Членство в НАТО не должно было стать оправданием безответственности», — обвинил Варшаву военный эксперт.