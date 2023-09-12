Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер заявил, что о США «с самого начала» хотели открыть фронт против России на Кавказе и теперь снова пытаются это сделать. Он отметил, что за четыре месяца до украинского кризиса экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с этой целью отправили на родину, но успеха не добился, так как был арестован.

Гюллер заявил, что сегодняшний конфликт начался еще в 2008 году, когда США «попытались проложить путь к членству в НАТО» для Украины и Грузии.

«США предполагали , что они быстрее измотают Россию, нанеся удары по ней как с запада, так и с юга, и рассчитывали, что членство Украины и Грузии превратит Черное море в «озеро НАТО», - заявил автор.

По его мнению, шансов на открытие «второго фронта» против России у Вашингтона нет, «но это не значит, что США не будут для этого работать и провоцировать проблемы на Кавказе».

Гюллер отметил, что некоторые шаги в этом направлении США уже сделали - к примеру, попытались сорвать соглашение Азербайджана и Армении, достигнутое при участии России.

Автор обратил внимание на недавнее заявление премьера Армении Никола Пашиняна, что «зависимость Армении от России в вопросах безопасности была стратегической ошибкой». За этим последовало обращение главы Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера к США с призывом принять Армению в альянс. «Окончательным решением» стали десятидневные совместные американо-армянские учения.

«Конечно, нельзя было ожидать, что Россия просто будет наблюдать за этой американской провокацией. Кремль очень жестко предупредил Ереван и отправил администрации Пашиняна ноту из-за четырех недружественных шагов», - заявил автор.

Речь идет о следующих шагах: критика трехсторонних договоренностей о нормализации отношений с Азербайджаном, процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), визит жены премьера Армении в Киев, проведение в стране военных учений вместе с США.

Гюллер отметил, что реальный масштаб и опасность провокации США заключается в возможности возобновления азербайджано-армянского конфликта.

Грузинский бригадный генерал Тристан Цителашвили ранее заявил, что США и ЕС активизировали усилия, чтобы открыть против России «второй фронт» под предлогом сохранения целостности Грузии.

По мнению Цителашвили, американские и европейские власти хотят начать против России еще одну военную операцию с территории Грузии. Однако руководство Грузии делает все для того, чтобы конфликтов в Абхазии и Южной Осетии не произошло, подчеркнул военный.