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В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности

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Член палаты представителей страны Марджори Тейлор сообщила о желании американцев привлечь к ответственности текущего президента США Джо Байдена, сообщает Lenta.ru.

Как отметила конгрессвумен в социальной сети X (бывший Twitter), она намерена выполнить желание жителей США и уже на этой неделе начнет процедуру привлечения Байдена к ответственности.

Политик призвала лишить финансирования текущее правительство, которое, по ее мнению, используется в качестве оружия.

Губернатор сообщил о повторной атаке дрона в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о еще одной атаке Вооруженных сил Украины с помощью дрона. Об этом он написал в своем Telegram.

Атака посредством БПЛА была совершена в Рыльске на улице Ленина, в результате чего в административном здании оказались выбиты стекла и была повреждена крыша.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях

Песков сообщил, что лидеры двух стран обменяются мнениями по ситуации в регионе и по международным делам.

При этом он подчеркнул, что подобное сотрудничество в чувствительных областях не должно становиться предметом публичного анонсирования.

Кулеба в ультимативной форме потребовал у Берлина ракеты Taurus

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил Германии ультиматум насчет поставок крылатых ракет Taurus, сообщает Газета.ру.

Украинский политик в резкой форме отреагировал на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что власти ФРГ не могут быстро принять решение о передаче Киеву подобного оружия.

Кулеба обвинил Берлин в потери времени и заявил, что Германия "все равно это сделает".

Небензя заявил, что Запад хотел продолжить давить на Мали

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад попытался сохранить политическое давление на Мали с помощью принятия резолюции в СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что на самом деле западные страны не хотят допустить, чтобы у Мали получилось выйти из орбиты своего геополитического влияния.