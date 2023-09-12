Пока вы спали: темы переговоров Путина и Ким Чен Ына и требование Кулебы к Бербок
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности
Член палаты представителей страны Марджори Тейлор сообщила о желании американцев привлечь к ответственности текущего президента США Джо Байдена, сообщает Lenta.ru.
Как отметила конгрессвумен в социальной сети X (бывший Twitter), она намерена выполнить желание жителей США и уже на этой неделе начнет процедуру привлечения Байдена к ответственности.
Политик призвала лишить финансирования текущее правительство, которое, по ее мнению, используется в качестве оружия.
Губернатор сообщил о повторной атаке дрона в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о еще одной атаке Вооруженных сил Украины с помощью дрона. Об этом он написал в своем Telegram.
Атака посредством БПЛА была совершена в Рыльске на улице Ленина, в результате чего в административном здании оказались выбиты стекла и была повреждена крыша.
В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.
Песков заявил о сотрудничестве России и КНДР в чувствительных областях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал одну из тем грядущих переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.
Песков сообщил, что лидеры двух стран обменяются мнениями по ситуации в регионе и по международным делам.
При этом он подчеркнул, что подобное сотрудничество в чувствительных областях не должно становиться предметом публичного анонсирования.
Кулеба в ультимативной форме потребовал у Берлина ракеты Taurus
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил Германии ультиматум насчет поставок крылатых ракет Taurus, сообщает Газета.ру.
Украинский политик в резкой форме отреагировал на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что власти ФРГ не могут быстро принять решение о передаче Киеву подобного оружия.
Кулеба обвинил Берлин в потери времени и заявил, что Германия "все равно это сделает".
Небензя заявил, что Запад хотел продолжить давить на Мали
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад попытался сохранить политическое давление на Мали с помощью принятия резолюции в СБ ООН, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что на самом деле западные страны не хотят допустить, чтобы у Мали получилось выйти из орбиты своего геополитического влияния.
Именно с этой целью Париж и другие западные делегации намеревались оставить в силе действие группы экспертов санкционного комитета, подчеркнул Небензя.