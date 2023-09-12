Трамп обвинил Байдена в некомпетентности

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что возраст не является помехой для исполнения американским лидером Джо Байденом своих обязанностей, однако тот слишком некомпетентен для управления Соединенными Штатами.

"Джо Байден не слишком старый, он слишком некомпетентный", - написал 77-летний Трамп 11 сентября на странице в социальной сети Truth Social.

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По мнению бывшего американского лидера, при Байдене, которому в ноябре исполнится 81 год, США стали "тенью самих себя".

Республиканец призвал применить 25-ю поправку к Конституции США, в том числе определяющую порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы государства.

"Украина, инфляция <...>, потеря мирового положения, уважения <...>. Где призыв от республиканцев к 25-й поправке?" - задался вопросом он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что подавляющее большинство американских избирателей считают Байдена "слишком старым" для переизбрания на второй срок. Согласно данным опроса, проведенного газетой, 73% респондентов полагают, что Байден "слишком стар", чтобы идти на второй срок, только 36% опрошенных считают, что президент "умственно пригоден" для переизбрания. Трампа, который моложе действующего главы государства всего на три года и тоже намерен переизбираться, считают слишком старым для второго срока 47% опрошенных.

Опрос центра исследований общественных отношений AP-NORC показал, американцы все больше выступают за то, чтобы у власти в стране находилось молодое поколение. 68% респондентов поддержали введение возрастных ограничений для кандидатов в сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а 66% - для кандидатов в президенты.