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Экс-агент ЦРУ Бустаманте: Зеленский попробует договориться с Россией

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому ничего не остаётся, кроме как пытаться договориться с Россией, заявил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте.

Экс-агент ЦРУ: Зеленский попробует договориться с Россией
© EPA

«Он наконец-то осознал: «Знаете что? У Запада кончается терпение в отношении нашего прогресса», — сказал Бустаманте в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его словам, Запад воспринимает Украину как ненадёжную страну, и Киеву необходимо подумать о том, как заключить мир с Россией.

Он отметил, что у Украины нет ресурсов для затяжного конфликта.

5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

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