В США оценили возможность смягчения санкций против Ирана

США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к шести миллиардам долларов замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными. Об этом заявил представитель Госдепартамента США в беседе с РИА Новости.

«Мы не снимаем санкций в отношении Ирана и не ослабляем их», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что Соединенные Штаты продолжат противодействовать нарушению прав человека со стороны властей Ирана, поддержке терроризма, а также дестабилизирующим действиям за границей и поддержке России в украинской конфликте.