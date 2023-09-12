Трамп потребовал отвода судьи по делу о штурме Капитолия Тани Чаткен

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн заслуживает дисквалификации из-за своих высказываний, и добивается ее отвода от участия в процессе по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом говорится в опубликованных в понедельник документах Федерального суда округа Колумбия.

© ТАСС/EPA

"Судья Чаткэн в связи с другими делами предлагала привлечь президента Трампа к ответственности и заключить в тюрьму. Такие заявления, сделанные до начала рассмотрения данного дела и без соблюдения надлежащей правовой процедуры, по сути своей, являются дисквалифицирующими", - указано в ходатайстве адвокатов Трампа.

Ранее Трамп заявлял о готовности требовать отвода Чаткэн и смены места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года. Экс-президент объяснял это тем, что с ней у него нет никаких шансов "на честный судебный процесс".