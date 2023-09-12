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Губернатор сообщил о повторной атаке дрона в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно за несколько часов с использованием дрона атаковали Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Губернатор сообщил о повторной атаке дрона в Курской области
© depositphotos.com

По его словам, новая атака также произошла на улице Ленина.

«В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах», — рассказал Старовойт.

Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 11 сентября ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона на улице Ленина в Рыльске Курской области.

7 сентября ВСУ обстреляли Курскую область, всего было зафиксировано 12 прилетов. В Гордеевке атака со стороны Украины повредила линию электроснабжения.

В Курской области ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство

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