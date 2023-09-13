Премьер Эстонии Каллас обвинила оппозицию в «охоте на ведьм» из-за бизнеса мужа с РФ

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас обвинила своих политических оппонентов в "охоте на ведьм" из-за бизнеса ее супруга, который был связан с Россией. Каллас считает, что оппозиция использует скандал, чтобы препятствовать реализации прогрессивной программы ее партии. Об этом премьер-министр заявила в интервью The Guardian.

"Это охота на ведьм со стороны оппозиции. Это предлог для того, чтобы тратить время в парламенте и препятствовать реализации нашей прогрессивной программы", — заявила Каллас.

Политик подчеркнула, что ее супруг Арво Халлик непубличная фигура, поэтому она не может нести ответственность за его деловую деятельность.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Позже Кая Каллас сообщила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, "по цене бутерброда".