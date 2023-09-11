Reuters: Берлин не будет поставлять Украине ракеты Taurus вслед за США

Власти Берлина заявили, что не будут поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, если США отправят Киеву дальнобойные ракет ATACMS. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
«Писториус заявил в понедельник [11 сентября], что Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине», — передает слова Писториуса агентство Reuters.
Власти Америки еще рассматривают вопрос поставок ракет, однако новых решений на этот счет еще не принято.
Ранее немецкие политики из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца настаивали насчет поставок на Украину дальнобойных ракет Taurus. Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявил, что такое решение может привести к прямому конфликту с Россией.