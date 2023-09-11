Спецслужба Эстонии: информация о семье Каллас является гостайной

Заместитель генерального директора полиции безопасности Эстонии Мартин Арпо заявил, что информация о семье премьер-министра страны Каи Каллас является государственной тайной. Об этом сообщает Эстонское национальное телевидение.

«Что касается премьер-министра Эстонской Республики, ее супруга, то информация, которую мы знаем или не знаем, охраняется государственной тайной. Я не буду здесь описывать это более подробно» – заявил он.

По словам Арпо, из-за этого невозможно сказать, почему полиция безопасности Эстонии не проинформировала премьер-министра о рисках, связанных с деятельностью её мужа Арво Халлика.

Ранее Каллас заявила, что в полиции безопасности не нашли ничего противозаконного в связях её мужа с Россией, после чего премьер-министр получила доступ к секретной информации НАТО. Как уточнил Арно, доступ к подобной информации предоставляется на основе проверки полицией безопасности Эстонии.

«Часть проверки безопасности – это собеседование, однако перед проверкой необходимо заполнить специальную анкету. Проверка также проводится и на основании других данных», – заявил он.

При этом Арпо подчеркнул, что ответы Каллас на этом собеседовании также являются государственной тайной, поэтому невозможно сказать, почему полиция безопасности не нашла в связях Арво Халлика с Россией чего-то незаконного.