Спецслужба Эстонии: информация о семье Каллас является гостайной
Заместитель генерального директора полиции безопасности Эстонии Мартин Арпо заявил, что информация о семье премьер-министра страны Каи Каллас является государственной тайной. Об этом сообщает Эстонское национальное телевидение.
«Что касается премьер-министра Эстонской Республики, ее супруга, то информация, которую мы знаем или не знаем, охраняется государственной тайной. Я не буду здесь описывать это более подробно» – заявил он.
По словам Арпо, из-за этого невозможно сказать, почему полиция безопасности Эстонии не проинформировала премьер-министра о рисках, связанных с деятельностью её мужа Арво Халлика.
Ранее Каллас заявила, что в полиции безопасности не нашли ничего противозаконного в связях её мужа с Россией, после чего премьер-министр получила доступ к секретной информации НАТО. Как уточнил Арно, доступ к подобной информации предоставляется на основе проверки полицией безопасности Эстонии.
«Часть проверки безопасности – это собеседование, однако перед проверкой необходимо заполнить специальную анкету. Проверка также проводится и на основании других данных», – заявил он.
При этом Арпо подчеркнул, что ответы Каллас на этом собеседовании также являются государственной тайной, поэтому невозможно сказать, почему полиция безопасности не нашла в связях Арво Халлика с Россией чего-то незаконного.
Напомним, что ранее вокруг мужа Каи Каллас Арво Халлика разгорелся скандал – стало известно, что Халлик частичного владеет логистической компанией Stark Logistics, которая продолжает деятельность в России. Эта новость вызвала шквал критики в адрес Каллас, которая является категоричной сторонницей полного прекращения любого бизнеса с Россией. Позже Оппозиционная Центристская партия Эстонии заявила о начале переговоров о вынесении вотума недоверия Кае Каллас.