Кулеба в ультимативной форме потребовал у Берлина ракеты Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев не дала украинской стороне никаких надежд на быстрое принятие немецким правительством решения о поставке на Украину крылатых ракет Taurus, на что из украинского МИД последовал резкий ответ, пишет немецкая газета Die Zeit.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, зачем мы теряем время», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

До этого первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Белый дом не исключает начала поставок ATACMS Украине, но пока не готов объявить о таком шаге. Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, США рискуют выйти на военный конфликт с РФ, если поставят Украине эти ракеты, способные достигать цели на расстоянии до 300 км.