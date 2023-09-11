В Иерусалиме прошла массовая акция против судебной реформы

Почти 50 тысяч протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху устроили акцию перед зданием Верховного суда в Иерусалиме накануне слушаний по одному из самых важных законов, принятых в рамках реформы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.

По данным агентства, протестующие ненадолго перекрыли движение по одной из близлежащих улиц. Однако через время полиция оттеснила митингующих с проезжей части. Во время акции перед толпой выступили несколько лидеров протестного движения и политиков, включая главу Коллегии адвокатов Израиля Амита Бахара и бывшего министра иностранных дел Ципи Ливни.