В Иерусалиме прошла массовая акция против судебной реформы
Почти 50 тысяч протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху устроили акцию перед зданием Верховного суда в Иерусалиме накануне слушаний по одному из самых важных законов, принятых в рамках реформы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.
По данным агентства, протестующие ненадолго перекрыли движение по одной из близлежащих улиц. Однако через время полиция оттеснила митингующих с проезжей части. Во время акции перед толпой выступили несколько лидеров протестного движения и политиков, включая главу Коллегии адвокатов Израиля Амита Бахара и бывшего министра иностранных дел Ципи Ливни.
Напомним, что протесты в Израиле не стихают уже 36 недель подряд. Выходящие на акции граждане страны выступают против судебной реформы правительства государства, поскольку считают, что она может ограничить влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения этого суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.