В Госдепе прокомментировали военные учения США с Арменией

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что совместные военные учения США и Армении не связаны с никакими мировыми конфликтами. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление Миллер сделал во время брифинга для СМИ. По его словам, учения имеют рутинный характер и не связаны с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», – заявил он.