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В Госдепе прокомментировали военные учения США с Арменией

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что совместные военные учения США и Армении не связаны с никакими мировыми конфликтами. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдепе прокомментировали военные учения США с Арменией
© Аппарат Президента Республики Армения

Такое заявление Миллер сделал во время брифинга для СМИ. По его словам, учения имеют рутинный характер и не связаны с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

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«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», – заявил он.

Напомним, что 11 сентября на базе учебного центра армянской миротворческой бригады «Зар» и учебного центра министерства обороны Армении начались совместные учения между Баку и США. В них примут участие 175 военных из Армении и 85 военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

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