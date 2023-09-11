В Госдепе прокомментировали военные учения США с Арменией
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что совместные военные учения США и Армении не связаны с никакими мировыми конфликтами. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Миллер сделал во время брифинга для СМИ. По его словам, учения имеют рутинный характер и не связаны с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.
«Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями», – заявил он.
Напомним, что 11 сентября на базе учебного центра армянской миротворческой бригады «Зар» и учебного центра министерства обороны Армении начались совместные учения между Баку и США. В них примут участие 175 военных из Армении и 85 военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.
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