В Молдавии выступили за разрыв отношений с СНГ

Спикер парламента Молдавии предложил разорвать отношения с СНГ
Председатель парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал разорвать отношения с Содружеством независимых государств (СНГ). Свою позицию политик озвучил в эфире телеканала TVR Moldova.
Гросу раскритиковал идею сделать Молдавию мостом между Востоком и Западом. Он напомнил, что Кишинев выбрал вектор европейской интеграции два года назад.
По мнению спикера парламента, Молдавии нужно сосредоточиться на отношениях с ЕС.
По данным соцопроса компании Date Inteligente, почти 50% граждан Молдавии сомневаются в политическом курсе страны. О поддержке властей заявили 37,8% респондентов, передает «Радиоточка НСН».