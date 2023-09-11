В Молдавии выступили за разрыв отношений с СНГ

Председатель парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал разорвать отношения с Содружеством независимых государств (СНГ). Свою позицию политик озвучил в эфире телеканала TVR Moldova.

Гросу раскритиковал идею сделать Молдавию мостом между Востоком и Западом. Он напомнил, что Кишинев выбрал вектор европейской интеграции два года назад.

По мнению спикера парламента, Молдавии нужно сосредоточиться на отношениях с ЕС.