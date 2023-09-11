Париж отказался комментировать недопуск журналистов РФ на брифинг Макрона
МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о недопуске журналистов РФ на пресс-конференции французского журналиста Эммануэля Макрона, обвинив ее в «преувеличениях». Об этом сообщает «РИА Новости».
«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями», — ответили в МИД Франции на просьбу СМИ прокомментировать отказ пустить журналистов РФ на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Индии.
Ранее российский корреспондентов не пропустили на пресс-конференцию Макрона. Захарова комментируя произошедшее назвала это «вопиющим проявлением расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по нацпризнаку», потребовав от Парижа извинений за это.