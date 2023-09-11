Париж отказался комментировать недопуск журналистов РФ на брифинг Макрона

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями», — ответили в МИД Франции на просьбу СМИ прокомментировать отказ пустить журналистов РФ на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Индии.