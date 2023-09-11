Пашинян назвал цель ратификации Римского статуcа со стороны Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ратификация Римского статута связана с напряжённой ситуацией на границе с Азербайджаном, а не направлена против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественный телеканал.
По словам Пашиняна, ратификация была начата из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе.
«Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха», – заявил он.
Помимо этого премьер-министр добавил, что президент России Владимир Путин находится в курсе ситуации у Нагорного Карабаха.
«Я уверен, что Владимир Путин хорошо проинформирован о ситуации. Целью и смыслом всех телефонных звонков было донести эту информацию до моих коллег, которые не были проинформированы о тех или иных нюансах», – добавил он.
Ранее кабмин Армении направил Римский статут Международного уголовного суда в парламент для ратификации.