Пашинян оценил ситуацию на границе

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, Азербайджан продолжает скапливать силы. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха", - сказал он.

Пашинян заявил, что Путин хорошо проинформирован о ситуации на границе Армении и Азербайджана.