Пашинян оценил ситуацию на границе

Пашинян заявил, что ситуация на границе остается напряженной
Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, Азербайджан продолжает скапливать силы. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха", - сказал он.
Пашинян заявил, что Путин хорошо проинформирован о ситуации на границе Армении и Азербайджана.
По словам армянского премьера, ратификация Римского статута не направлена против России, а связана с ситуацией на границе Армении и Азербайджана.