Белоруссия решила закрыть посольство в Словакии

Документ под названием "О закрытии посольства Республики Беларусь в Словацкой Республике" пока находится в разделе "Новые поступления", доступа к его содержанию нет. Постановление было принято 8 сентября и вступит в силу 12 сентября.

В середине августа на сайте белорусского посольства в Братиславе было размещено сообщение о том, что с 1 сентября 2023 года граждане, состоящие на консульском учете в диппредставительстве в Словакии, переводятся на консульский учет в дипмиссию Белоруссии в Австрии.