Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи

В публикации отмечается, что также 2562 человека получили ранения. В текущий момент продолжаются спасательные работы с привлечением иностранных сил. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. Эпицентр залегал на глубине примерно 11-18 км, в 70 км к югу от Марракеша.

По данным специалистов, землетрясение стало самым сильным за последние 120 лет. В Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят достаточно редко. МВД Марокко предупреждало, что разборы завалов и поиск людей продолжаются до сих пор и данные могут регулярно меняться. Землетрясение на юге Марокко нанесло существенный ущерб известным музеям и их коллекциям. Серьезно пострадал построенный во второй половине XIX века дворец Дар-Си-Саид. Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали "Газете.Ru" подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.