Зеленский обсудил с Бербок евроинтеграцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок статус выполнения рекомендаций Еврокомиссии, что связано с евроинтеграцией Украины. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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Также они обсудили оборонное взаимодействие, обеспечение безопасности граждан и украинской энергетической структуры. Зеленский отметил, что обсудил с Бербок потребности украинских войск, в частности, систем противовоздушной обороны и артиллерии.