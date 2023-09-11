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На Украине раскрыли планы на конфискованные квартиры Артемия Лебедева

Фонд госимущества сообщил, что их продадут или сдадут в аренду, а деньги направят на ликвидацию последствий боевых действий.

На Украине раскрыли планы на конфискованные квартиры Артемия Лебедева
© РИА Новости

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об изъятии активов блогера в июле. Речь идёт о двух квартирах в Киеве площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м.

«Ранее они находились в прямом владении Лебедева, а также косвенно через бизнес-партнёра — Константина Моршнева», — уточнили в фонде госимущества.

Лебедев от комментариев отказался, пишет РБК.