На Украине раскрыли планы на конфискованные квартиры Артемия Лебедева
Фонд госимущества сообщил, что их продадут или сдадут в аренду, а деньги направят на ликвидацию последствий боевых действий.
Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об изъятии активов блогера в июле. Речь идёт о двух квартирах в Киеве площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м.
«Ранее они находились в прямом владении Лебедева, а также косвенно через бизнес-партнёра — Константина Моршнева», — уточнили в фонде госимущества.
Лебедев от комментариев отказался, пишет РБК.