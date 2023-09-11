На Украине раскрыли планы на конфискованные квартиры Артемия Лебедева

Фонд госимущества сообщил, что их продадут или сдадут в аренду, а деньги направят на ликвидацию последствий боевых действий.

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об изъятии активов блогера в июле. Речь идёт о двух квартирах в Киеве площадью 138,5 кв. м и 193,2 кв. м.