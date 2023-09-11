Большинство украинцев признали ответственность Зеленского за коррупцию в стране

Подавляющее большинство украинцев признали, что президент страны Владимир Зеленский несет ответственность за коррупцию в стране. Об этом свидетельствуют данные фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

© Lenta.ru

«По состоянию на начало июля 2023 года 78 процентов респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях», — говорится в сообщении.

При этом не согласны с утверждением лишь 18 процентов опрошенных.

При этом более половины респондентов не согласились с тем, что критика власти за коррупцию «дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров». 55 процентов опрошенных считают, что поставлять Киеву оружие следует только при условии успешной борьбы с коррупцией.

Ранее Зеленский заявил, что коррупционные случаи на Украине не касаются помощи, которую предоставляют партнеры Киева.