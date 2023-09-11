Стало известно о нехватке денег на оборону на Украине

На Украине может не хватить денег для удовлетворения требований министерства обороны, о чем заявил глава Минфина Сергей Марченко. Его слова приводит издание «Экономическая правда».

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Стало известно, что кабинет министров Украины в ближайшее время предложит Верховной Раде увеличить расходы на оборону и безопасность по запросу Минобороны. Однако в финансовом ведомстве говорят о возможной нехватке денег и невозможности обеспечить запрос, рассказал Марченко.

«Я не уверен, что у нас будет возможность удовлетворить всю сумму», — приводит издание слова министра финансов.

Он не захотел озвучить окончательные цифры, которые запрашивает Минобороны, поскольку изменение бюджета сейчас согласовывается в кабинете министров.

«В ближайшем будущем выйдем с изменением бюджета, где будем увеличивать расходы на безопасность и оборону», — пообещал он.