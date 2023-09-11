Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включить Starlink у Крыма

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил критикам, обвинившим его в госизмене за отказ предоставить спутниковую связь украинской армии в районе Крыма. Он отметил, что является гражданином США и власти его страны не объявляли войну России.

Так Маск прокомментировал пост, в котором отмечалось, что некоторые неоконсерваторы и журналисты настаивают, что его отказ включить спутники Starlink в районе Крыма представляет собой форму государственной измены.

«Я гражданин США и у меня нет другого паспорта. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру тут. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет», - написал он.

SpaceX, космическая компания Маска, в 2022 году начала предоставлять доступ к спутниковому интернету на Украине. В один момент SpaceX призвала Пентагон взять на себя стоимость предоставления услуг (около четырехсот миллионов долларов в год). Маск все больше беспокоился, что его технология используется в военных целях, и начал призывать к переговорам с Россией. Он предложил мирный план, который предусматривал проведение новых референдумов и признание российского Крыма.

В итог президент SpaceX Гвинн Шотвелл объявила, что Украина больше не сможет использовать Starlink для управления дронами. Она подчеркнула, что цели предоставления спутникового интернета Starlink Украине были гуманитарными, и оружием Starlink стать не должен.

После этого Маска и SpaceX раскритиковали на Украине, а в офисе Владимира Зеленского SpaceX призвали «определиться со стороной» в украинском кризисе.

Автор новой биографии Маска Уолтер Айзексон утверждает, что Маск приказал отключить Starlink для ВСУ в районе Крыма, сорвав атаку на российские корабли. Однако сам миллиардер заявил, что связь Starlink в этом районе изначально не предоставлялась.