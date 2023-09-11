Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включить Starlink у Крыма
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил критикам, обвинившим его в госизмене за отказ предоставить спутниковую связь украинской армии в районе Крыма. Он отметил, что является гражданином США и власти его страны не объявляли войну России.
Так Маск прокомментировал пост, в котором отмечалось, что некоторые неоконсерваторы и журналисты настаивают, что его отказ включить спутники Starlink в районе Крыма представляет собой форму государственной измены.
«Я гражданин США и у меня нет другого паспорта. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру тут. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто меня так называет», - написал он.
SpaceX, космическая компания Маска, в 2022 году начала предоставлять доступ к спутниковому интернету на Украине. В один момент SpaceX призвала Пентагон взять на себя стоимость предоставления услуг (около четырехсот миллионов долларов в год). Маск все больше беспокоился, что его технология используется в военных целях, и начал призывать к переговорам с Россией. Он предложил мирный план, который предусматривал проведение новых референдумов и признание российского Крыма.
В итог президент SpaceX Гвинн Шотвелл объявила, что Украина больше не сможет использовать Starlink для управления дронами. Она подчеркнула, что цели предоставления спутникового интернета Starlink Украине были гуманитарными, и оружием Starlink стать не должен.
После этого Маска и SpaceX раскритиковали на Украине, а в офисе Владимира Зеленского SpaceX призвали «определиться со стороной» в украинском кризисе.
Автор новой биографии Маска Уолтер Айзексон утверждает, что Маск приказал отключить Starlink для ВСУ в районе Крыма, сорвав атаку на российские корабли. Однако сам миллиардер заявил, что связь Starlink в этом районе изначально не предоставлялась.
По его словам, он получил от властей Украины экстренный запрос на активацию Starlink «на всем пути до Севастополя», но отказался это сделать, так как SpaceX оказалась бы «явно замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта».