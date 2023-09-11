В Армении призвали Пашиняна принять помощь ОДКБ на фоне ситуации вокруг Карабаха

Армянские общественные организации «Щит отечества», «Офицеры запаса» и «Офицеры запаса Службы нацбезопасности» призвали премьер-министра страны Никола Пашиняна утвердить предложенный Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пакет помощи о размещении миротворческих сил на границе с Азербайджаном. Об этом пишет ТАСС.

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«Принимая во внимание … угрозы, стоящие перед Арменией и Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — «Газета.Ru»), высокую вероятность новых широкомасштабных военных операций или войны, мы вновь требуем от Никола Пашиняна немедленно подписать пакет помощи, предложенный ОДКБ… о размещении миротворческих сил...» — говорится в заявлении.

Члены организаций также обратились к руководителям силовых структур государства с требованием «проявить волю» в рамках имеющихся полномочий, чтобы предотвратить развитие опасных для Армении событий, которые могут привести к военному столкновению.

7 сентября Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его словам, за прошедшую неделю военно-политическая ситуация в регионе сильно ухудшилась.