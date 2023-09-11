Зеленский рассказал главе МИД ФРГ о потребностях ВСУ в ракетах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал министру иностранных дел Германии Анналене Бербок о потребностях украинских вооруженных сил, в частности в системах противовоздушной обороны (ПВО) и ракетах большой дальности.

"Президент подробно остановился на неотложных потребностях сил обороны Украины на поле боя. Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению украинской системы противовоздушной обороны, в частности для защиты юга Украины и "зернового коридора". Президент отметил важность привлечения дополнительной помощи со стороны партнеров для усиления артиллерии <...>. В частности, за счет систем калибра 155 мм и ракет большой дальности", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства по итогам встречи с Бербок в Киеве.

В Telegram-канале Зеленский указал, что также обсудил с министром иностранных дел военное взаимодействие, сотрудничество в сфере энергетики и стремления Киева к членству в ЕС.

Перед этим Бербок встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На пресс-конференции по итогам переговоров она указала, что не может обещать поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако Кулеба тут же заявил, что ФРГ сделает это в любом случае, и упрекнул Берлин в пустой трате времени.