Американский миллиардер Илон Маск в понедельник, 11 сентября, отверг обвинения в государственной измене за отказ Украине в активации спутниковой системы Starlink на пути к Крыму.

— Я гражданин США и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней. Конгресс США не объявлял войну России, — написал он в социальной сети X (бывший Twitter).

Маск также подчеркнул, что предателями можно считать тех, кто обвиняет его в госизмене.

Информацию об отключении Маском сервиса Starlink на территории Крыма сообщил 7 сентября телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги Уолтера Айзексона о миллиардере. Уточняется, что украинские морские дроны со взрывчатками потеряли связь при приближении к российскому флоту и выбросились на берег.

Сам Илон Маск вскоре пояснил, что система в районе полуострова не была включена, и он отклонил запрос ВСУ на ее активацию.