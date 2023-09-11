Вучич: Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу российских санкций

"Что касается санкций, то мы сами принимаем решение о санкциях как суверенная страна, и в этом мы отличаемся от Приштины. Не по теме России, Украины или я не знаю чего еще, а по вопросу того, кто является суверенной страной, а кто не является и никогда не будет", - подчеркнул Вучич, комментируя заявления премьера непризнанного Косова Альбина Курти о том, что Сербию и Россию невозможно оторвать друг от друга без кнута.