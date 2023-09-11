Португальский город затопило вином
Улица португальского города Анадия оказались затоплены вином после аварии на винном заводе Destilaria Levira, пишет издание JN.
Сотни литров вина попали на городские улицы после прорыва двух резервуаров. Компания уже взяла на себя ответственность за возможный ущерб. А власти города заявили о том, что самой большой проблемой было не допустить попадания вина в реку Сертима.
«По словам нашего координатора гражданской защиты, экологических проблем удается избежать. Мы также обеспокоены экономическими потерями компании», — рассказал изданию вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо.
В Destilaria Levira отметили, что готовы возместить любые убытки, которые понесли из-за внештатной ситуации местные жители.
«Причины инцидента выясняют компетентные органы», - пояснили в компании.
На кадрах, опубликованных изданием, видно как по улице, идущей под наклоном, течет целая река красного вина.
Ранее тропический ливень, обрушившийся на Москву, привел к затоплению улиц и парковки в торговом центре, а машинам приходилось буквально плыть по дорогам в потоках воды.