В Нью-Дели завершился восемнадцатый саммит лидеров G20, на котором выступил с речью премьер Госсовета КНР Ли Цян, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Кроме того, глава правительства КНР на полях саммита отдельно встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Саммит G20 в индийской столице завершился 10 сентября выступлением премьера Госсовета КНР Ли Цяна, в котором он призвал к укреплению солидарности и сотрудничества. Он отметил, что саммит проходит в момент, когда мир переживает сложный и неустойчивый период, и страны "двадцатки" должны взять на себя ответственность за дальнейшее развитие.

Ли Цян призвал к практическим действиям: оказание помощи развивающимся государствам, сокращение нищеты, борьба с изменением климата и решение проблем продовольственной и энергетической безопасности. Он также настоятельно призвал страны практиковать подлинную многосторонность, чтобы создать стабильную среду для глобального партнерства.

Также китайский премьер встретился в Нью-Дели с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ли Цян заявил, что Китай и Европа должны вместе противостоять глобальной неопределенности и призвал к большей стабильности в экономических отношениях между КНР и ЕС. По словам премьера, Пекин готов укреплять диалог в области чистой энергетики и зеленого финансирования. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не против углублять сотрудничество по многим направлениям.