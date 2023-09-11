В Белоруссии обезвредили три боевые ячейки иностранных спецслужб

В Белоруссии удалось обезвредить три боевые ячейки иностранных спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

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В сообщении не указано, на спецслужбу какой страны работали эти ячейки. Подробности телеканал пообещал опубликовать позже в фильме «На побегушках у СБУ».