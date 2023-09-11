Киев и Берлин станут городами-побратимами

Киев и Берлин заключают соглашение о побратимстве — мэр украинской столицы Виталий Кличко прибудет в этих целях в Германию 14 сентября. Об этом в понедельник сообщили в мэрии Берлина.

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Ожидается, что в ходе поездки украинского политика в столицу ФРГ будет подписан соответствующий документ.

«Столица Украины Киев и столица Германии заключают соглашение о побратимстве. По этому случаю действующий мэр Берлина Кай Вегнер примет мэра Киева Виталия Кличко у Бранденбургских ворот 14 сентября 2023 года. Подписание произойдет в Красной ратуше», — говорится в заявлении мэрии.

После начала СВО Берлин приостановил партнерство с Москвой, хотя формально города не перестали быть побратимами — соглашение об этом было подписано в 1991 году.

Ранее в понедельник агентство DPA сообщило, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом.