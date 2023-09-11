Правительство Польши обвинили во взяточничестве при выдаче рабочих виз мигрантам

Правящая партия Польши «Право и справедливость» пытается дистанцироваться от скандала из-за сообщений о том, что консульства страны могли выдавать рабочие визы в обмен на взятки. Обвинения в коррупции могут подорвать позиции партии перед выборами в следующем месяце, пишет Politico.

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По мнению издания, это большая проблема для правящей партии, которая всегда выступала с антииммигрантской направленностью — особенно для выходцев из мусульманских стран.

«Вы знаете, кто в Европе привозит больше всего иммигрантов-мусульман? Правительство, которое ими пугает. Правительство «ПиС» («Право и справедливость». — «Газета.Ru»), — приводит Politico слова лидера оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска в социальных сетях.

На этом фоне премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 31 августа уволил заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика. Он также был исключен из числа кандидатов на выборах от партии «Право и справедливость», отмечается в тексте.

Польские СМИ утверждали, что при Вавжике в ведомстве процветала «коррупционная» схема выдачи виз гражданам стран, не входящих в ЕС, когда они платили $5000, чтобы пройти без очереди в польских консульствах в развивающихся странах, пишет Politico.

В прокуратуре Польши заявили, что «информация, предоставленная некоторыми политиками, в том числе Дональдом Туском, о нарушениях при выдаче виз, ложная и не имеет отношения к результатам расследования», следует из текста.