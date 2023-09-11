СМИ: в Нидерландах произошло три взрыва

Три взрыва произошло ночью в Нидерландах, кроме того, зафиксировано два инцидента со стрельбой. В одном из них один человек получил ранения, сообщил информационный портал NL Times.

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По данным интернет-издания, взрыв в Амстердаме повредил входную дверь дома. В Роттердаме взрыв произошел перед входом в многоквартирный дом. Свидетели видели, как с места происшествия скрываются два человека. Еще один взрыв произошел в городе Алмере.

Кроме того, полицией было зарегистрировано два инцидента со стрельбой. Один из них произошел в Амстердаме. Прибывшая на место полиция обнаружила раненого человека, он был доставлен в ближайшую больницу на машине скорой помощи. Как заявили в полиции, он получил огнестрельное ранение, проводится расследование. Вскоре после инцидента поблизости был задержан человек, однако связано ли это со стрельбой, не уточняется.